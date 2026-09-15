Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
В наличии
Код товара: 649231
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х4
Вес, г.
920
Описание товара Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120)
Набор ударных отверток 6шт, PH1x75, PH2x100, PH3x150, SL5x75,SL6x100, SL8x150, CrV MATRIX 19120 - надежный помощник для работы с прикипевшими или заржавевшими резьбовыми соединениями. Цельнометаллические стержни проходят полностью сквозь все тело рукояток. Силовые затыльники позволяют использовать слесарный молоток для эффективного демонтажа проблемного крепежа. Стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, их наконечники намагничены и фосфатированы. Рукоятки удобно располагаются в ладони пользователя и не проскальзывают в процессе выполнения работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Китай
Набор ударных отверток 6шт, PH1x75, PH2x100, PH3x150, SL5x75,SL6x100, SL8x150, CrV MATRIX 19120 - надежный помощник для работы с прикипевшими или заржавевшими резьбовыми соединениями. Цельнометаллические стержни проходят полностью сквозь все тело рукояток. Силовые затыльники позволяют использовать слесарный молоток для эффективного демонтажа проблемного крепежа. Стержни отверток изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, их наконечники намагничены и фосфатированы. Рукоятки удобно располагаются в ладони пользователя и не проскальзывают в процессе выполнения работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор отверток ударных, 6шт., PH + SL, CrV, 2к рукоятка Matrix (19120) - стоимость товара 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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