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Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)

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Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 1
Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 2
Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 3
Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 4
Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
  • Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 1
  • Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 2
  • Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 3
  • Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 4
  • Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)

Набор отвёрток 3 шт S2 GROSS 12166 применяется для монтажных и ремонтных работ. В набор входит три стальных отвертки( PH 0 х 75, PH 1 х 100, PH 2 х 150), которые имеют эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Имеется силовой элемент "под ключ".



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
3
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отвёрток 3 шт S2 GROSS 12166 применяется для монтажных и ремонтных работ. В набор входит три стальных отвертки( PH 0 х 75, PH 1 х 100, PH 2 х 150), которые имеют эргономичную рукоятку, стержень с намагниченным наконечником и насечками. Имеется силовой элемент "под ключ".


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отвёрток, 3 шт., PH, S2, 3к рукоятка Gross (12166) – стоимость товара 990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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