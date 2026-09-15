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Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix (12314) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix (12314)

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Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix (12314)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Тип гаечных ключей
искробезопасный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
18
Шлицы бит
Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х3
Вес, г.
594

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix (12314)

Набор коротких имбусовых ключей HEX-TORX, 18шт, HEX 1.5-10мм, T10-T50, CrV, сатин MATRIX 12314 - комплект комбинированных ручных инструментов, которые подойдут для работы с винтами, имеющими и шестигранный, и звездообразный профили. Ключи выполнены из прочной стали, по твердости соответствуют 50 HRС. Обеспечивают высокий крутящий момент. Дополнительно предусмотрено сатинированное покрытие. Все компоненты удобно упакованы в пенале на молнии.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix (12314)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Тип гаечных ключей
искробезопасный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
18
Шлицы бит
Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор коротких имбусовых ключей HEX-TORX, 18шт, HEX 1.5-10мм, T10-T50, CrV, сатин MATRIX 12314 - комплект комбинированных ручных инструментов, которые подойдут для работы с винтами, имеющими и шестигранный, и звездообразный профили. Ключи выполнены из прочной стали, по твердости соответствуют 50 HRС. Обеспечивают высокий крутящий момент. Дополнительно предусмотрено сатинированное покрытие. Все компоненты удобно упакованы в пенале на молнии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX-TORX, 18 шт., HEX 1,5–10 мм, T10-T50, CrV, короткие, сатин. Matrix (12314) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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