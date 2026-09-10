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Настольная игра "Футбол" открытый С-199 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Футбол" открытый С-199

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Настольная игра &quot;Футбол&quot; открытый С-199 - фото 1
Настольная игра &quot;Футбол&quot; открытый С-199 - фото 2
Настольная игра &quot;Футбол&quot; открытый С-199 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
  • Настольная игра &quot;Футбол&quot; открытый С-199 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Футбол&quot; открытый С-199 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Футбол&quot; открытый С-199 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393424
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик, сталь
Комплектация
игровое поле, фигурки, сетки, мяч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х12
Вес, кг.
1.75

Описание товара Настольная игра "Футбол" открытый С-199

В комплекте есть все необходимое для проведения азартного матча: игровое поле, игроки, ворота, табло и мяч, что позволит устроить с друзьями свой собственный чемпионат.

Отзывы о товаре Настольная игра "Футбол" открытый С-199




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик, сталь
Комплектация
игровое поле, фигурки, сетки, мяч
Страна производитель
Китай
Описание
В комплекте есть все необходимое для проведения азартного матча: игровое поле, игроки, ворота, табло и мяч, что позволит устроить с друзьями свой собственный чемпионат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Футбол" открытый С-199 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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