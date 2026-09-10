Настольная игра "Футбол" открытый С-199
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393424
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик, сталь
Комплектация
игровое поле, фигурки, сетки, мяч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х12
Вес, кг.
1.75
Описание товара Настольная игра "Футбол" открытый С-199
В комплекте есть все необходимое для проведения азартного матча: игровое поле, игроки, ворота, табло и мяч, что позволит устроить с друзьями свой собственный чемпионат.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
футбол
Возраст
от 5 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик, сталь
Комплектация
игровое поле, фигурки, сетки, мяч
Страна производитель
Китай
В комплекте есть все необходимое для проведения азартного матча: игровое поле, игроки, ворота, табло и мяч, что позволит устроить с друзьями свой собственный чемпионат.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Настольная игра "Футбол" открытый С-199 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Настольная игра "Футбол" открытый С-199