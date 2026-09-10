Настольная игра "ДЖД-5" 10702/10467
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
железная дорога
Возраст
от 5 лет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
железная дорога
Возраст
от 5 лет
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х9
Вес, кг.
2
Описание товара Настольная игра "ДЖД-5" 10702/10467
Большой игровой набор железнодорожного полотна с элементами тупиков, из которого можно составить предлагаемый вариант пути, габариты которого 110х200 см, по фантазии ребёнка из существующих рельс можно составить различные варианты пути. Подвижной состав состоит из паровоза с пультом дистанционного управления, который срабатывает с расстояние 2, 0 м, со звуковым сопровождением (при необходимости звук можно отключить), регулировкой скорости, задний ход, и пяти вагонов (2 пассажирских, вагон «ЗОО», вагон «Сыпучий», вагон «Платформа»).
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
железная дорога
Возраст
от 5 лет
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Большой игровой набор железнодорожного полотна с элементами тупиков, из которого можно составить предлагаемый вариант пути, габариты которого 110х200 см, по фантазии ребёнка из существующих рельс можно составить различные варианты пути. Подвижной состав состоит из паровоза с пультом дистанционного управления, который срабатывает с расстояние 2, 0 м, со звуковым сопровождением (при необходимости звук можно отключить), регулировкой скорости, задний ход, и пяти вагонов (2 пассажирских, вагон «ЗОО», вагон «Сыпучий», вагон «Платформа»).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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