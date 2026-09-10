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Ксилофон в коробке VIGA VG58771 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ксилофон в коробке VIGA VG58771

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Ксилофон в коробке VIGA VG58771 - фото 1
Ксилофон в коробке VIGA VG58771 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
  • Ксилофон в коробке VIGA VG58771 - фото 1
  • Ксилофон в коробке VIGA VG58771 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%
990 руб.  2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392065
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 1.5 лет
Дополнительно
в комплекте 1 палочка для игры
Материал
дерево
Особенности
8 тонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х5
Вес, г.
625

Описание товара Ксилофон в коробке VIGA VG58771

Детский ксилофон является эффективным инструментом, помогающим приучить малыша к музыке. Ребенок сможет освоить основы создания музыкальных композиций. Он поймет, что такое ноты, а также прочувствует особенности музыкально ритма. Малыш сможет развить музыкальный слух благодаря тому, что каждый звук соответствует определенному цвету. Игра будет веселой и интересной. Так как каждая клавиша имеет свой цвет, ребенок сможет ближе познакомиться с особенностями цветовой гаммы.

Отзывы о товаре Ксилофон в коробке VIGA VG58771




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 1.5 лет
Дополнительно
в комплекте 1 палочка для игры
Материал
дерево
Особенности
8 тонов
Страна производитель
Китай
Описание
Детский ксилофон является эффективным инструментом, помогающим приучить малыша к музыке. Ребенок сможет освоить основы создания музыкальных композиций. Он поймет, что такое ноты, а также прочувствует особенности музыкально ритма. Малыш сможет развить музыкальный слух благодаря тому, что каждый звук соответствует определенному цвету. Игра будет веселой и интересной. Так как каждая клавиша имеет свой цвет, ребенок сможет ближе познакомиться с особенностями цветовой гаммы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ксилофон в коробке VIGA VG58771 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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