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Характеристики
Тип товара
Фотозонт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391115
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Описание товара Зонт просветный Falcon Eyes UB-40W с отражателем
Белый просветный зонт UB-40W представляет собой зонт-октобокс с внутренней отражающей поверхностью (ее внешняя часть черная, внутренняя белая). Зонт используется совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями для получения мягкого направленного света большой площади с минимумом потерь мощности на рассеивающей ткани. Благодаря 8 прочным алюминиевым спицам, стальному штоку ?8мм и износостойкой полиэстеровой просветной ткани тента, зонт прослужит долгие годы. Зонт весом всего 380 г упаковывается в компактный чехол размером 72х15х9 см. Зонт можно легко использовать в студии (даже в качестве софтбокса) или взять с собой на плэнерную съемку.
Белый просветный зонт UB-40W представляет собой зонт-октобокс с внутренней отражающей поверхностью (ее внешняя часть черная, внутренняя белая). Зонт используется совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями для получения мягкого направленного света большой площади с минимумом потерь мощности на рассеивающей ткани. Благодаря 8 прочным алюминиевым спицам, стальному штоку ?8мм и износостойкой полиэстеровой просветной ткани тента, зонт прослужит долгие годы. Зонт весом всего 380 г упаковывается в компактный чехол размером 72х15х9 см. Зонт можно легко использовать в студии (даже в качестве софтбокса) или взять с собой на плэнерную съемку.
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