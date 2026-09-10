Кабель Syrp 3L Link (SY0001-7001)
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386507
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Высота, см
1.3
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Syrp 3L Link (SY0001-7001)
Кабель синхронизации от Syrp предназначен для подключения некоторых моделей камер Olympus к головам серии Genie для управления движением в реальном времени и съемки таймлапсов. Совместим с (включая, но не ограничиваясь) Genie, Genie Mini, Genie Mini II, Genie II Linear и Genie II Pan Tilt.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Кабель синхронизации от Syrp предназначен для подключения некоторых моделей камер Olympus к головам серии Genie для управления движением в реальном времени и съемки таймлапсов. Совместим с (включая, но не ограничиваясь) Genie, Genie Mini, Genie Mini II, Genie II Linear и Genie II Pan Tilt.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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