Описание товара Фильтр нейтрально-серый Syrp Variable ND 82mm (SY0002-0010)

Нейтрально-серый светофильтр переменной плотности, с диаметром резьбы 82 мм. В комплекте чехол из натуральной кожи коричневого цвета, 2 переходных кольца на 72 и 77 мм, а также салфетка для оптики из микрофибры. Толщина фильтра: 9 мм, толщина переходных колец: 3 мм. ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Такие фильтры полезны для съемки с открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) или с длительной выдержкой (для размытия движения) под ярким солнечным светом, когда слишком большая интенсивность светового потока может не дать установить необходимые значения экспозиции. ND фильтры особенно полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/48 для 24 кадров в секунду, 1/60 для 30 и так далее. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра. Наиболее удобным здесь будет, конечно, ND фильтр переменной плотности, поскольку его не нужно постоянно менять в зависимости от освещения. Солнце зашло за тучу или съемка переместилась в тень? Достаточно просто повернуть фильтр в оправе.