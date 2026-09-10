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Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H)

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Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Слайдер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386490
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Характеристики

Бренд
Syrp
Тип товара
Слайдер
Высота, см
13.2
Ширина, см
5.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.39х0.19х0.08
Вес, кг.
2.5

Описание товара Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H)

Этот комплект из слайдера Syrp Magic Carpet длиной 100 см с соответствующей кареткой и торцевыми заглушками Слайдер выдерживает вес до 7 кг, имеет тормоз, пузырьковый уровень и винт с резьбами 3/8 дюйм.–16 и 1/4 дюйм.–20 для крепления моторизированной или штативной головы.

Отзывы о товаре Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H)




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Характеристики
Бренд
Syrp
Тип товара
Слайдер
Высота, см
13.2
Ширина, см
5.1
Страна производитель
Китай
Описание
Этот комплект из слайдера Syrp Magic Carpet длиной 100 см с соответствующей кареткой и торцевыми заглушками Слайдер выдерживает вес до 7 кг, имеет тормоз, пузырьковый уровень и винт с резьбами 3/8 дюйм.–16 и 1/4 дюйм.–20 для крепления моторизированной или штативной головы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слайдер Syrp Magic Carpet (SYKIT-0017H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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