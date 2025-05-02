Адаптер штативный Manfrotto 120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
Назначение
для штатива
Материал
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%6 840 руб. 8 100 руб.
В наличии
Код товара: 385437
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 840 руб. -16%
8 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптар
Назначение
для штатива
Материал
металл
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х11
Вес, г.
100
Описание товара Адаптер штативный Manfrotto 120
Аксессуар Manfrotto представляет собой высококачественный адаптер, который станет незаменимым элементом для вашего штатива. С шириной всего 6 см, он компактен и удобен в использовании, незаменим для профессиональных и любительских съемок. Созданный известным брендом Manfrotto, этот адаптер отличается надежностью и долговечностью. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует устойчивость и безопасность вашего оборудования. Идеально подходит для фотографов, которым необходимы надежные и функциональные решения для их съемочной аппаратуры.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Адаптар
Назначение
для штатива
Материал
металл
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Аксессуар Manfrotto представляет собой высококачественный адаптер, который станет незаменимым элементом для вашего штатива. С шириной всего 6 см, он компактен и удобен в использовании, незаменим для профессиональных и любительских съемок. Созданный известным брендом Manfrotto, этот адаптер отличается надежностью и долговечностью. Изготовленный из прочного металла, он гарантирует устойчивость и безопасность вашего оборудования. Идеально подходит для фотографов, которым необходимы надежные и функциональные решения для их съемочной аппаратуры.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
Достоинства:
Комментарий:
Сделано грубовато, но крепко и добротно. Массивная основная плита с запасом прочности. С площадками Милибу и Манфротто совместимо.
Адаптер штативный Manfrotto 120 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер штативный Manfrotto 120
Достоинства:
Комментарий:
Сделано грубовато, но крепко и добротно. Массивная основная плита с запасом прочности. С площадками Милибу и Манфротто совместимо.