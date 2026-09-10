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Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3

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Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3 - фото 1
Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Максимальная нагрузка, кг
1
  • Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3 - фото 1
  • Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385348
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатели
Максимальная нагрузка, кг
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х20
Вес, г.
500

Описание товара Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3

Кронштейн шарнирный Single Arm 3-секционный. Верхний спигот-адаптер 16 мм с резьбой 3/8 для крепления светового оборудования. Нижний спигот-адаптер с резьбой 1/4, совместим с зажимом Super Clamp.

Отзывы о товаре Держатель шарнирный Manfrotto 196AB-3




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Держатели
Максимальная нагрузка, кг
1
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн шарнирный Single Arm 3-секционный. Верхний спигот-адаптер 16 мм с резьбой 3/8 для крепления светового оборудования. Нижний спигот-адаптер с резьбой 1/4, совместим с зажимом Super Clamp.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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