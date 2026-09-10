Система стабилизации Manfrotto MVCCL
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Крепление
штатив
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Нагрузка
5 кг
Габаритные размеры, см
29.2х15.2х11.4
Совместимость с ОС
Canon 1DC, 1DX, 1DXmkII, 1DmkIV, 1DmkIII, NikonD3X, D4, D4s, D5, D800, D810
Аккумулятор
нет
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х34х21
Вес, г.
600
Описание товара Система стабилизации Manfrotto MVCCL
Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для крупных зеркальных фотокамер. Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также ?? и 3/8? для установки оборудования. Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Нагрузка
5 кг
Габаритные размеры, см
29.2х15.2х11.4
Совместимость с ОС
Canon 1DC, 1DX, 1DXmkII, 1DmkIV, 1DmkIII, NikonD3X, D4, D4s, D5, D800, D810
Аккумулятор
нет
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для крупных зеркальных фотокамер. Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также ?? и 3/8? для установки оборудования. Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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