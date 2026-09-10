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Система стабилизации Manfrotto MVCCL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система стабилизации Manfrotto MVCCL

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Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Крепление
штатив
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 1
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 2
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 3
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 4
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 5
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 6
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 7
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 8
  • Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385149
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стабилизатор
Нагрузка
5 кг
Габаритные размеры, см
29.2х15.2х11.4
Совместимость с ОС
Canon 1DC, 1DX, 1DXmkII, 1DmkIV, 1DmkIII, NikonD3X, D4, D4s, D5, D800, D810
Аккумулятор
нет
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х34х21
Вес, г.
600

Описание товара Система стабилизации Manfrotto MVCCL

Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для крупных зеркальных фотокамер. Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также ?? и 3/8? для установки оборудования. Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.

Отзывы о товаре Система стабилизации Manfrotto MVCCL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стабилизатор
Нагрузка
5 кг
Габаритные размеры, см
29.2х15.2х11.4
Совместимость с ОС
Canon 1DC, 1DX, 1DXmkII, 1DmkIV, 1DmkIII, NikonD3X, D4, D4s, D5, D800, D810
Аккумулятор
нет
Крепление
штатив
Страна производитель
Китай
Описание
Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразьемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для крупных зеркальных фотокамер. Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. В системе предусмотрено крепление холодный бошмак, а также ?? и 3/8? для установки оборудования. Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система стабилизации Manfrotto MVCCL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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