Ручка панорамирования Manfrotto MVAPANBARM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385145
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка
Высота, см
8
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Ручка панорамирования Manfrotto MVAPANBARM
Оригинальная панорамная ручка для видеоголовы Manfrotto MVAPANBARM. Ручка панорамирования для видеоголовки, алюминиевая. Совместимые модели MVH502AH, MVH502A, 504HD, MVHN8AH, MVHN12AH, 509HD, 526.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Оригинальная панорамная ручка для видеоголовы Manfrotto MVAPANBARM. Ручка панорамирования для видеоголовки, алюминиевая. Совместимые модели MVH502AH, MVH502A, 504HD, MVHN8AH, MVHN12AH, 509HD, 526.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Ручка панорамирования Manfrotto MVAPANBARM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка панорамирования Manfrotto MVAPANBARM