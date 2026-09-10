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Ремень для штатива Manfrotto 102 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремень для штатива Manfrotto 102

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Ремень для штатива Manfrotto 102 - фото 1
Ремень для штатива Manfrotto 102 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ремень
  • Ремень для штатива Manfrotto 102 - фото 1
  • Ремень для штатива Manfrotto 102 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384942
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
ремень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х8
Вес, г.
200

Описание товара Ремень для штатива Manfrotto 102

Ремень 102 — простой, но удобный способ носить свой комплект оборудования. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлёстывает ноги штатива и затягивается, надёжно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto. Прорезиненная ткань не даёт штативу соскользнуть с вашего плеча.

Отзывы о товаре Ремень для штатива Manfrotto 102




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
ремень
Страна производитель
Китай
Описание
Ремень 102 — простой, но удобный способ носить свой комплект оборудования. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлёстывает ноги штатива и затягивается, надёжно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto. Прорезиненная ткань не даёт штативу соскользнуть с вашего плеча.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремень для штатива Manfrotto 102 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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