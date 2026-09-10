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Стойка Manfrotto 1004BAC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка Manfrotto 1004BAC

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Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 1
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 2
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 3
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 4
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 5
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 6
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 7
Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
124
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 1
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 2
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 3
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 4
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 5
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 6
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 7
  • Стойка Manfrotto 1004BAC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384848
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
124
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
3

Описание товара Стойка Manfrotto 1004BAC

Высококачественная студийная стойка с пневмоамортизатором 1004BAC Master Stand итальянской компании Manfrotto предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Устройство стойки представляет собой складную алюминиевую конструкцию. Максимальная высота составляет 366 см. 4-секционная стойка с 3 подъемниками и макс. нагрузкой до 9кг. Стойки 1004BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Спигот-адаптер с резьбой 3/8 с убираемой резьбой 1/4-20. Диаметр базы 106 см для максимальной устойчивости.

Отзывы о товаре Стойка Manfrotto 1004BAC




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
124
Страна производитель
Китай
Описание
Высококачественная студийная стойка с пневмоамортизатором 1004BAC Master Stand итальянской компании Manfrotto предназначена для установки осветительного фото и видеооборудования. Устройство стойки представляет собой складную алюминиевую конструкцию. Максимальная высота составляет 366 см. 4-секционная стойка с 3 подъемниками и макс. нагрузкой до 9кг. Стойки 1004BAC соединяются между собой для транспортировки. Воздушная амортизация защищает пальцы и оборудование. Спигот-адаптер с резьбой 3/8 с убираемой резьбой 1/4-20. Диаметр базы 106 см для максимальной устойчивости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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