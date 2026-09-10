Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 10 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384814
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 10 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
700
Описание товара Кронштейн для рельсовой системы Manfrotto FF3215A
Регулируется по длине от 10 до 15,5 см. Используя зажимной винт, вы сможете получить все промежуточные размеры. Имеется страховочный замок: если зажимной винт ослабнет, держатель заблокируется в положении максимального удлинения. Используется для компенсации разницы высот потолка от 5,5 см и более, в комбинации с другими кронштейнами. Так же используется для получения промежуточных размеров в сочетании с телескопическими кронштейнами для потолка.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 10 см
Страна производитель
Китай
Регулируется по длине от 10 до 15,5 см. Используя зажимной винт, вы сможете получить все промежуточные размеры. Имеется страховочный замок: если зажимной винт ослабнет, держатель заблокируется в положении максимального удлинения. Используется для компенсации разницы высот потолка от 5,5 см и более, в комбинации с другими кронштейнами. Так же используется для получения промежуточных размеров в сочетании с телескопическими кронштейнами для потолка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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