Top.Mail.Ru
Присоска Manfrotto 241 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Присоска Manfrotto 241

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Присоска Manfrotto 241
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Присоски
Максимальная нагрузка, кг
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384787
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Присоски
Максимальная нагрузка, кг
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Присоска Manfrotto 241

Вакуумная присоска, диаметр 150 см, поворотная втулка 16 мм, допустимая нагрузка 2 кг.

Отзывы о товаре Присоска Manfrotto 241




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Присоски
Максимальная нагрузка, кг
2
Страна производитель
Китай
Описание
Вакуумная присоска, диаметр 150 см, поворотная втулка 16 мм, допустимая нагрузка 2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Присоска Manfrotto 241 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...