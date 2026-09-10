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Адаптер поворотный Manfrotto 026 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер поворотный Manfrotto 026

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Адаптер поворотный Manfrotto 026
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление для камеры
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384748
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Крепление для камеры
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, кг.
2.5

Описание товара Адаптер поворотный Manfrotto 026

Адаптер поворотный универсальный, с креплением для зонта (LITE TITE SWIVEL+UMBRELLA ADPT).

Отзывы о товаре Адаптер поворотный Manfrotto 026




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Крепление для камеры
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер поворотный универсальный, с креплением для зонта (LITE TITE SWIVEL+UMBRELLA ADPT).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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