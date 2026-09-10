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Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL

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Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 1
Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 2
Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 3
Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рама для предметного стола
  • Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 1
  • Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 2
  • Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 3
  • Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384714
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рама для предметного стола
Максимальная нагрузка
15
Рабочая высота стола
83
Ширина стола
200х122 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х10
Вес, кг.
13.5

Описание товара Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL

Стол для предметной съемки - каркас для панели 200х122 см, расстояние от пола до рабочей поверхности 83 см, высота с поднятой задней стенкой 193 см. Наклон задней части стола регулируется.

Отзывы о товаре Рама для предметного стола Manfrotto 220PSL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рама для предметного стола
Максимальная нагрузка
15
Рабочая высота стола
83
Ширина стола
200х122 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стол для предметной съемки - каркас для панели 200х122 см, расстояние от пола до рабочей поверхности 83 см, высота с поднятой задней стенкой 193 см. Наклон задней части стола регулируется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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