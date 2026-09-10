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Монопод Manfrotto MPOLEVR черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монопод Manfrotto MPOLEVR черный

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Монопод Manfrotto MPOLEVR черный - фото 1
Монопод Manfrotto MPOLEVR черный - фото 2
Монопод Manfrotto MPOLEVR черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод Manfrotto MPOLEVR черный - фото 1
  • Монопод Manfrotto MPOLEVR черный - фото 2
  • Монопод Manfrotto MPOLEVR черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384559
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Длина в сложенном состоянии, см
44.5
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
135
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
44.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х33
Вес, г.
300

Описание товара Монопод Manfrotto MPOLEVR черный

Компактный и легкий 4-секционный алюминиевый держатель. Предназначен для установки вашей камеры на 360 °. Эта модель оснащена наружной резьбой для крепления камеры и поставляется с небольшой съемной алюминиевой шаровой головкой. Длина 44,5-135 см, допустимая нагрузка 1 кг, вес 300 гр.

Отзывы о товаре Монопод Manfrotto MPOLEVR черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Длина в сложенном состоянии, см
44.5
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
135
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
44.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий 4-секционный алюминиевый держатель. Предназначен для установки вашей камеры на 360 °. Эта модель оснащена наружной резьбой для крепления камеры и поставляется с небольшой съемной алюминиевой шаровой головкой. Длина 44,5-135 см, допустимая нагрузка 1 кг, вес 300 гр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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