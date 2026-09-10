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Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head

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Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head - фото 1
Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head - фото 1
  • Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384557
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
2

Описание товара Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head

Оригинальная голова MHPANOVR Manfrotto. Панорамная голова VR необходима для съемки фото и видео 360?. Благодаря своей полезной нагрузке 4 кг она отлично работает с профессиональными зеркальными камерами. Она оснащена скользящими площадками для размещения камеры над панорамной осью вращения, скользящей площадкой, которая вращается вокруг передней/задней оси наклона. Они позволяют поворачивать камеру как по горизонтальной, так и по вертикальной осям вокруг нодальной точки камеры/объектива, что позволяет легко получать наиболее точные снимки VR 360°. Использование этой панорамной головы позволяет легко сшивать снимки, создавая точно скомпонованную среду VR с минимальной пост-обработкой или программной коррекцией. Все ее площадки и поворотные направляющие имеют четкую маркировку, позволяющую легко перемещать камеру после того, как было определено и записано положение нодальной точки. Вертикальную опору можно разблокировать и повернуть на 90° (затем снова заблокировать), чтобы при транспортировке голова занимала меньше места, гарантируя, что механизмы скользящей площадки защищены от ударов.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto MHPANOVR VR Panoramic Head




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная голова MHPANOVR Manfrotto. Панорамная голова VR необходима для съемки фото и видео 360?. Благодаря своей полезной нагрузке 4 кг она отлично работает с профессиональными зеркальными камерами. Она оснащена скользящими площадками для размещения камеры над панорамной осью вращения, скользящей площадкой, которая вращается вокруг передней/задней оси наклона. Они позволяют поворачивать камеру как по горизонтальной, так и по вертикальной осям вокруг нодальной точки камеры/объектива, что позволяет легко получать наиболее точные снимки VR 360°. Использование этой панорамной головы позволяет легко сшивать снимки, создавая точно скомпонованную среду VR с минимальной пост-обработкой или программной коррекцией. Все ее площадки и поворотные направляющие имеют четкую маркировку, позволяющую легко перемещать камеру после того, как было определено и записано положение нодальной точки. Вертикальную опору можно разблокировать и повернуть на 90° (затем снова заблокировать), чтобы при транспортировке голова занимала меньше места, гарантируя, что механизмы скользящей площадки защищены от ударов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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