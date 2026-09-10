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Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя

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Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя - фото 1
Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
  • Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя - фото 1
  • Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384553
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колонна
Высота, см
62.5
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х10х10
Вес, г.
640

Описание товара Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя

Оригинальная колонна MBOOMCFVR-M Manfrotto. Удлиняющая карбоновая перекладина VR (журавль) среднего размера изготовлена из высококачественного углепластика, что гарантирует максимальную жесткость и экстремальную легкость. Благодаря 4 секциям она достигает максимальной высоты 2 метра и составляет только 62.5 см в сложенном виде, что позволяет легко производить съемку 360°. Журавль выдерживает до 2 кг в максимальном вертикальном удлинении. Штанга имеет двойное взаимозаменяемое крепление сверху: простым ввинчиванием верхнего диска пользователи могут легко и быстро переключаться с винта 1/4” на 3/8” в соответствии с типом устройства 360°, которое они хотят использовать. Прочные и надежные поворотные замки Twist Lock просты в эксплуатации благодаря прорезиненному ухвату и гарантируют максимально возможную прочность, когда перекладина полностью разложена. Благодаря гнезду 3/8” в основании, журавль идеально сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto, малой алюминиевой базой VR и выравнивающей базой как для студийной, так и для уличной съемки. Журавль идеально подходит для туризма, фестивалей, исследований, строительного планирования и многих других применений. Он обеспечивает новую, захватывающую перспективу местности и ландшафтов на возвышенной высоте.

Отзывы о товаре Колонна телескопическая Manfrotto MBOOMCFVR-M VR средняя




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колонна
Высота, см
62.5
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальная колонна MBOOMCFVR-M Manfrotto. Удлиняющая карбоновая перекладина VR (журавль) среднего размера изготовлена из высококачественного углепластика, что гарантирует максимальную жесткость и экстремальную легкость. Благодаря 4 секциям она достигает максимальной высоты 2 метра и составляет только 62.5 см в сложенном виде, что позволяет легко производить съемку 360°. Журавль выдерживает до 2 кг в максимальном вертикальном удлинении. Штанга имеет двойное взаимозаменяемое крепление сверху: простым ввинчиванием верхнего диска пользователи могут легко и быстро переключаться с винта 1/4” на 3/8” в соответствии с типом устройства 360°, которое они хотят использовать. Прочные и надежные поворотные замки Twist Lock просты в эксплуатации благодаря прорезиненному ухвату и гарантируют максимально возможную прочность, когда перекладина полностью разложена. Благодаря гнезду 3/8” в основании, журавль идеально сочетается с большой карбоновой базой VR Manfrotto, малой алюминиевой базой VR и выравнивающей базой как для студийной, так и для уличной съемки. Журавль идеально подходит для туризма, фестивалей, исследований, строительного планирования и многих других применений. Он обеспечивает новую, захватывающую перспективу местности и ландшафтов на возвышенной высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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