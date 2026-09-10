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Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120

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Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 1
Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 2
Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 3
Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фона
  • Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 1
  • Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 2
  • Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 3
  • Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384467
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х10х10
Вес, г.
900

Описание товара Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120

Магнитный держатель Lastolite LL LB1120 подходит для складных фонов на стальном каркасе. Сильные магниты надежно удерживают фоны любого размера. Универсальное крепление под студийный «палец» 5/8 подходит для широкого ассортимента студийных стоек и иных держателей.

Отзывы о товаре Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный держатель Lastolite LL LB1120 подходит для складных фонов на стальном каркасе. Сильные магниты надежно удерживают фоны любого размера. Универсальное крепление под студийный «палец» 5/8 подходит для широкого ассортимента студийных стоек и иных держателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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