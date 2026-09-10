Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384467
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для фона
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х10х10
Вес, г.
900
Описание товара Держатель для складного фона Lastolite LL LB1120
Магнитный держатель Lastolite LL LB1120 подходит для складных фонов на стальном каркасе. Сильные магниты надежно удерживают фоны любого размера. Универсальное крепление под студийный «палец» 5/8 подходит для широкого ассортимента студийных стоек и иных держателей.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Магнитный держатель Lastolite LL LB1120 подходит для складных фонов на стальном каркасе. Сильные магниты надежно удерживают фоны любого размера. Универсальное крепление под студийный «палец» 5/8 подходит для широкого ассортимента студийных стоек и иных держателей.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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