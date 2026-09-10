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Держатель для вспышек Lastolite LL LA2401 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для вспышек Lastolite LL LA2401

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Держатель для вспышек Lastolite LL LA2401
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12x3x5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384443
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатели
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12x3x5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
100

Описание товара Держатель для вспышек Lastolite LL LA2401

Держатель типа холодный башмак с удлиненной конструкцией позволит установить дополнительные съемочные аксессуары, микрофон, осветитель, монитор и многое другое с соответствующим креплением. Изготовлен держатель из прочного металла. Устанавливается на винт с резьбой 1/4 или на башмак камеры

Отзывы о товаре Держатель для вспышек Lastolite LL LA2401




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатели
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12x3x5
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель типа холодный башмак с удлиненной конструкцией позволит установить дополнительные съемочные аксессуары, микрофон, осветитель, монитор и многое другое с соответствующим креплением. Изготовлен держатель из прочного металла. Устанавливается на винт с резьбой 1/4 или на башмак камеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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