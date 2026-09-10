Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384330
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фотофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
300
Описание товара Серая карта Lastolite LL LR1250 Ezybalance
Карта EzyBalance 18% — это удобная складная двухсторонняя серая/белая карта, которая упрощает сложные технические вопросы, связанные с замером экспозицией и коррекцией цвета при работе в различных условиях освещения. A уникальная мишень фокусировки позволяет камере фокусироваться на карте и считывать необходимые показатели. Также доступны водонепроницаемые карты для подводной съемки.
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Карта EzyBalance 18% — это удобная складная двухсторонняя серая/белая карта, которая упрощает сложные технические вопросы, связанные с замером экспозицией и коррекцией цвета при работе в различных условиях освещения. A уникальная мишень фокусировки позволяет камере фокусироваться на карте и считывать необходимые показатели. Также доступны водонепроницаемые карты для подводной съемки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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