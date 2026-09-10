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Кронштейн настенный Avenger C1100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн настенный Avenger C1100

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Кронштейн настенный Avenger C1100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383914
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, кг.
2

Описание товара Кронштейн настенный Avenger C1100

Кронштейн настенный Avenger C1100 выполнен из оцинкованной стали. Подходит для крепления небольших источников освещения.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Avenger C1100




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Кронштейны
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн настенный Avenger C1100 выполнен из оцинкованной стали. Подходит для крепления небольших источников освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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