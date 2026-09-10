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Рама складная Avenger H2006 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рама складная Avenger H2006

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Рама складная Avenger H2006
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рама складная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
156 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384063
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Рама складная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х10х10
Вес, кг.
10

Описание товара Рама складная Avenger H2006

Уникальная складная рама позволяет разложить и установить отражатель на стойке в считанные секунды. Шарнирные крепления, рассчитанные с высочайшей точностью, легко складываются, для быстрого и простого перемещения рамы из помещения в помещение без необходимости снимать отражатель.

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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Рама складная
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальная складная рама позволяет разложить и установить отражатель на стойке в считанные секунды. Шарнирные крепления, рассчитанные с высочайшей точностью, легко складываются, для быстрого и простого перемещения рамы из помещения в помещение без необходимости снимать отражатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рама складная Avenger H2006 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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