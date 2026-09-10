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Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39

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Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 1
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 2
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 3
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 4
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 5
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 6
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 7
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 8
Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
201
Максимальная высота, см
383
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23x21x193
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 1
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 2
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 3
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 4
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 5
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 6
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 7
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 8
  • Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384050
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
201
Максимальная высота, см
383
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23x21x193
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х21х20
Вес, кг.
28.5

Описание товара Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39

Стойка Avenger B6039CS из хромированной стали подходит для самых тяжелых студийных осветителей, а также для установки журавлей. Оборудование весом до 30 кг легко поднимается и опускается с помощью складной рукоятки с реечной передачей и уникальной системой из 4 тросов. Для установки оборудования предусмотрено гнездо 28 мм (1 1/8") и выдвижной палец 16 мм (5/8"). Одна из ног регулируется по длине для использования штатива на неровных поверхностях. Благодаря колесам со стопорами стойка легко перемещается по съемочной площадке. Встроенная педаль на центральной колонне позволяет оператору быстро подняться к осветителю, не опуская его полностью до пола.

Отзывы о товаре Стойка Avenger B6039CS Wind Up 39




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
201
Максимальная высота, см
383
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
23x21x193
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка Avenger B6039CS из хромированной стали подходит для самых тяжелых студийных осветителей, а также для установки журавлей. Оборудование весом до 30 кг легко поднимается и опускается с помощью складной рукоятки с реечной передачей и уникальной системой из 4 тросов. Для установки оборудования предусмотрено гнездо 28 мм (1 1/8") и выдвижной палец 16 мм (5/8"). Одна из ног регулируется по длине для использования штатива на неровных поверхностях. Благодаря колесам со стопорами стойка легко перемещается по съемочной площадке. Встроенная педаль на центральной колонне позволяет оператору быстро подняться к осветителю, не опуская его полностью до пола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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