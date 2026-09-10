Стойка Avenger A3058CS Overhead Stand 58
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384036
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
18.3
Описание товара Стойка Avenger A3058CS Overhead Stand 58
Стальная студийная стойка Avenger Overhead Stand A3058CS используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Стойка Avenger A3058CS оснащена колесами с тормозными механизмами для легкой транспортировки тяжёлого студийного оборудования. Высота стойки регулируется от 186 до 579 см. Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 18,3 кг.
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Стальная студийная стойка Avenger Overhead Stand A3058CS используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Стойка Avenger A3058CS оснащена колесами с тормозными механизмами для легкой транспортировки тяжёлого студийного оборудования. Высота стойки регулируется от 186 до 579 см. Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 18,3 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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