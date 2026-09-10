Стойка Avenger A1045CS Combo Stand 45
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384012
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
13
Описание товара Стойка Avenger A1045CS Combo Stand 45
Профессиональная четырёхсекционная студийная стойка Avenger Combo Stand A1045CS изготовлена из хромированной стали. Эта крепкая опора способна выдержать нагрузку до 40 кг. Рабочая высота стойки регулируется в диапазоне от 180 до 450 см.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
180
Страна производитель
Китай
Профессиональная четырёхсекционная студийная стойка Avenger Combo Stand A1045CS изготовлена из хромированной стали. Эта крепкая опора способна выдержать нагрузку до 40 кг. Рабочая высота стойки регулируется в диапазоне от 180 до 450 см.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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