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Зажим Avenger C265B Eye Clamp купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим Avenger C265B Eye Clamp

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Зажим Avenger C265B Eye Clamp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383925
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
900

Описание товара Зажим Avenger C265B Eye Clamp

Минимальный диаметр зажима для круглой штанги 42 мм. Максимальный диаметр зажима для круглой штанги 60 мм. Изготовлен из алюминия.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Описание
Минимальный диаметр зажима для круглой штанги 42 мм. Максимальный диаметр зажима для круглой штанги 60 мм. Изготовлен из алюминия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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