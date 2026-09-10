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Мешок для груза-противовеса Avenger G200-1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мешок для груза-противовеса Avenger G200-1

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Мешок для груза-противовеса Avenger G200-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383912
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
300

Описание товара Мешок для груза-противовеса Avenger G200-1

Сумка для песка среднего размера для баланса. Максимальная нагрузка 10 кг. Изготовлено из прочного черного нейлона. Не включает наполнитель (песок). Идеально для поворота световых стоек.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Аксессуары для стоек
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для песка среднего размера для баланса. Максимальная нагрузка 10 кг. Изготовлено из прочного черного нейлона. Не включает наполнитель (песок). Идеально для поворота световых стоек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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