Микроскоп Levenhuk MED 45B, бинокулярный
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383475
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
180х150 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х43х28
Вес, кг.
9.76
Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 45B, бинокулярный
Levenhuk MED 45B – профессиональный микроскоп для решения широкого круга задач. Он позволяет вести наблюдения в светлом и темном поле, фазово-контрастным методом, с применением масляной иммерсии или освещения, настроенного по Келеру. Планахроматическая оптика передает четкую картинку без искажений, поэтому микроскоп подходит для исследования сложных структур. Levenhuk MED 45B – отличный выбор для лаборатории, медицинского центра, научно-исследовательского института. При использовании этих микроскопов бактериологические исследования станут более точными и результативными.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
180х150 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Levenhuk MED 45B – профессиональный микроскоп для решения широкого круга задач. Он позволяет вести наблюдения в светлом и темном поле, фазово-контрастным методом, с применением масляной иммерсии или освещения, настроенного по Келеру. Планахроматическая оптика передает четкую картинку без искажений, поэтому микроскоп подходит для исследования сложных структур. Levenhuk MED 45B – отличный выбор для лаборатории, медицинского центра, научно-исследовательского института. При использовании этих микроскопов бактериологические исследования станут более точными и результативными.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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