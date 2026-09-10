Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х38х26
Вес, кг.
6.66
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T LCD, тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD – цифровой микроскоп, который интересен не только своими оптическими возможностями, но и камерой с 5-мегапиксельным сенсором и ЖК-экраном. Микроскоп подходит для визуальных наблюдений и для создания цифровых архивов наблюдений. Возможности этого оптического прибора пригодятся в медицинской лаборатории, исследовательском центре, на кафедре вуза. Микроскоп (LCD) стоит купить, если вы занимаетесь профессиональными исследованиями и много часов проводите за изучением микрообразцов. ЖК-экран значительно снижает нагрузку на зрение.
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Levenhuk MED D10T LCD – цифровой микроскоп, который интересен не только своими оптическими возможностями, но и камерой с 5-мегапиксельным сенсором и ЖК-экраном. Микроскоп подходит для визуальных наблюдений и для создания цифровых архивов наблюдений. Возможности этого оптического прибора пригодятся в медицинской лаборатории, исследовательском центре, на кафедре вуза. Микроскоп (LCD) стоит купить, если вы занимаетесь профессиональными исследованиями и много часов проводите за изучением микрообразцов. ЖК-экран значительно снижает нагрузку на зрение.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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