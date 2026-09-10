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Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y - фото 1
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y - фото 2
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y - фото 3
  • Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379977
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Технические характеристики: Длина шкалы, мм - 1, Число делений шкалы - 100, Цена деления шкалы, мм - 0,01, Диаметр окружностей, мм - 1,5/0,6/0,15/0,07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y

Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y – аксессуар, который необходим для калибровки программы анализа изображений. С его помощью определяется поправочный коэффициент, который позволяет программе быстро переводить значения в разные единицы измерения. Слайд совместим с микроскопами любых производителей. Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y представляет собой прозрачное стекло. В центре находится микрометрическая шкала. Цена деления составляет 0,01 мм. По обеим сторонам от шкалы расположены окружности разного диаметра (1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм).

Отзывы о товаре Слайд калибровочный Levenhuk MED X/Y




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Технические характеристики: Длина шкалы, мм - 1, Число делений шкалы - 100, Цена деления шкалы, мм - 0,01, Диаметр окружностей, мм - 1,5/0,6/0,15/0,07
Страна производитель
Китай
Описание
Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y – аксессуар, который необходим для калибровки программы анализа изображений. С его помощью определяется поправочный коэффициент, который позволяет программе быстро переводить значения в разные единицы измерения. Слайд совместим с микроскопами любых производителей. Калибровочный слайд Levenhuk MED X/Y представляет собой прозрачное стекло. В центре находится микрометрическая шкала. Цена деления составляет 0,01 мм. По обеим сторонам от шкалы расположены окружности разного диаметра (1,5 мм, 0,6 мм, 0,15 мм и 0,07 мм).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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