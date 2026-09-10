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Йогуртница Rommelsbacher JG 80 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Йогуртница Rommelsbacher JG 80

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Йогуртница Rommelsbacher JG 80 - фото 1
Йогуртница Rommelsbacher JG 80 - фото 2
Йогуртница Rommelsbacher JG 80 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
125
Общий объем, мл
1200
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
  • Йогуртница Rommelsbacher JG 80 - фото 1
  • Йогуртница Rommelsbacher JG 80 - фото 2
  • Йогуртница Rommelsbacher JG 80 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379905
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Характеристики

Бренд
Rommelsbacher
Тип товара
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
125
Общий объем, мл
1200
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Таймер
да
Автоматическое приготовление
Да
Габаритные размеры
19.5х19х19.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х16
Вес, кг.
2.5

Описание товара Йогуртница Rommelsbacher JG 80

Йогуртница Rommelsbacher JG 80 работает в 4 режимах. Они помогут приготовить не только полезное лакомство, но также травяной сбор и сыры. Программируемый таймер автоматически выключит прибор по истечении обозначенного временного отрезка. Защитная технология убережет устройство от внезапного перегрева. Йогуртница Rommelsbacher JG 80 комплектуется 6 емкостями. Они изготовлены с использованием стекла, которое не впитывает запахи и не воздействует на вкус ингредиентов. Характерный звуковой сигнал уведомит, что настало время приступать к дегустации. Дисплей укажет выбранные пользователем параметры.

Отзывы о товаре Йогуртница Rommelsbacher JG 80




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Характеристики
Бренд
Rommelsbacher
Тип товара
Мощность, Вт
20
Объем каждой емкости, мл
125
Общий объем, мл
1200
Материал емкостей
стекло
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Таймер
да
Автоматическое приготовление
Да
Габаритные размеры
19.5х19х19.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Йогуртница Rommelsbacher JG 80 работает в 4 режимах. Они помогут приготовить не только полезное лакомство, но также травяной сбор и сыры. Программируемый таймер автоматически выключит прибор по истечении обозначенного временного отрезка. Защитная технология убережет устройство от внезапного перегрева. Йогуртница Rommelsbacher JG 80 комплектуется 6 емкостями. Они изготовлены с использованием стекла, которое не впитывает запахи и не воздействует на вкус ингредиентов. Характерный звуковой сигнал уведомит, что настало время приступать к дегустации. Дисплей укажет выбранные пользователем параметры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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