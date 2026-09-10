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Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный

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Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 378083
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
световой/оптический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
115х110 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х20
Вес, кг.
3.86

Описание товара Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный

Levenhuk 400B – бинокулярный лабораторный микроскоп для работы с биологическими образцами. Этот оптический прибор создан специально для микробиологов, биохимиков, ветеринаров и медиков. Микроскоп позволяет проводить профессиональные исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Поворотную насадку можно вращать на 360°, бинокулярный визуальный узел имеет удобный для длительной работы наклон в 30°. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат, револьверное устройство вмещает четыре объектива – в него уже установлены ахроматические объективы с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х. 100-кратный объектив можно использовать для масляной иммерсии. Обратите внимание, что объективы 40х и 100х имеют специальные пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайных повреждений.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
световой/оптический
Особенности
лабораторный
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
115х110 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk 400B – бинокулярный лабораторный микроскоп для работы с биологическими образцами. Этот оптический прибор создан специально для микробиологов, биохимиков, ветеринаров и медиков. Микроскоп позволяет проводить профессиональные исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Поворотную насадку можно вращать на 360°, бинокулярный визуальный узел имеет удобный для длительной работы наклон в 30°. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат, револьверное устройство вмещает четыре объектива – в него уже установлены ахроматические объективы с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х. 100-кратный объектив можно использовать для масляной иммерсии. Обратите внимание, что объективы 40х и 100х имеют специальные пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайных повреждений.
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Отзывы


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