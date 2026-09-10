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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378083
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Описание товара Микроскоп Levenhuk 400B, бинокулярный
Levenhuk 400B – бинокулярный лабораторный микроскоп для работы с биологическими образцами. Этот оптический прибор создан специально для микробиологов, биохимиков, ветеринаров и медиков. Микроскоп позволяет проводить профессиональные исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Поворотную насадку можно вращать на 360°, бинокулярный визуальный узел имеет удобный для длительной работы наклон в 30°. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат, револьверное устройство вмещает четыре объектива – в него уже установлены ахроматические объективы с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х. 100-кратный объектив можно использовать для масляной иммерсии. Обратите внимание, что объективы 40х и 100х имеют специальные пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайных повреждений.
Levenhuk 400B – бинокулярный лабораторный микроскоп для работы с биологическими образцами. Этот оптический прибор создан специально для микробиологов, биохимиков, ветеринаров и медиков. Микроскоп позволяет проводить профессиональные исследования на увеличении от 40 до 1000 крат. Можно использовать метод светлого поля и масляную иммерсию. Поворотную насадку можно вращать на 360°, бинокулярный визуальный узел имеет удобный для длительной работы наклон в 30°. Окуляры широкопольные и дают увеличение в 10 крат, револьверное устройство вмещает четыре объектива – в него уже установлены ахроматические объективы с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х. 100-кратный объектив можно использовать для масляной иммерсии. Обратите внимание, что объективы 40х и 100х имеют специальные пружинящие оправы, защищающие переднюю линзу от случайных повреждений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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