Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный
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Характеристики
Описание товара Микроскоп Levenhuk ZOOM 1B, бинокулярный
Бинокулярный стереоскопический микроскоп Levenhuk ZOOM 1B можно использовать для изучения крупных образцов любой степени прозрачности. Он позволяет использовать и проходящий, и отраженный свет в наблюдениях по методу светлого поля. Микроскоп хорошо подойдет для профессиональной работы часового мастера, ювелира, геолога, зоолога, ботаника, филателиста, нумизмата. Благодаря простоте управления микроскоп можно использовать и для любительских исследований. Бинокулярная насадка позволяет вести наблюдения сразу обоими глазами – это снижает нагрузку на зрение и делает длительную работу с образцами более удобной. Визуальная часть имеет наклон, всю насадку можно поворачивать на 360°. В комплектацию включены широкопольные окуляры с 10-кратным увеличением, которые обеспечивают хороший угол обзора. Объектив панкратический, а значит, кратность микроскопа можно изменять плавно, а не ступенчато. Общее увеличение оптики составляет от 7 до 45 крат. Есть грубая настройка резкости.
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