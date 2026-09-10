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Весы кухонные Добрыня DO-3009 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные Добрыня DO-3009

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Весы кухонные Добрыня DO-3009
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377574
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Характеристики

Бренд
Добрыня
Тип товара
Кухонные весы
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
450

Описание товара Весы кухонные Добрыня DO-3009

Кухонные весы Добрыня DO-3009 выполнены в ярком и стильном дизайне. Весы оснащены контрастным легко читаемым LCD дисплеем и съемной чашей. Весы имеют наибольший предел взвешивания 5 кг и точность 1 г. Доступны следующие функции: автоматическое обнуление, автоматическое отключение, функция сброса массы тары. Также имеется индикатор перегрузки и индикатор разряда батареек.

Отзывы о товаре Весы кухонные Добрыня DO-3009




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Добрыня
Тип товара
Кухонные весы
Описание
Кухонные весы Добрыня DO-3009 выполнены в ярком и стильном дизайне. Весы оснащены контрастным легко читаемым LCD дисплеем и съемной чашей. Весы имеют наибольший предел взвешивания 5 кг и точность 1 г. Доступны следующие функции: автоматическое обнуление, автоматическое отключение, функция сброса массы тары. Также имеется индикатор перегрузки и индикатор разряда батареек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные Добрыня DO-3009 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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