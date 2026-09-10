Весы кухонные Добрыня DO-3009
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377574
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
450
Описание товара Весы кухонные Добрыня DO-3009
Кухонные весы Добрыня DO-3009 выполнены в ярком и стильном дизайне. Весы оснащены контрастным легко читаемым LCD дисплеем и съемной чашей. Весы имеют наибольший предел взвешивания 5 кг и точность 1 г. Доступны следующие функции: автоматическое обнуление, автоматическое отключение, функция сброса массы тары. Также имеется индикатор перегрузки и индикатор разряда батареек.
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Кухонные весы Добрыня DO-3009 выполнены в ярком и стильном дизайне. Весы оснащены контрастным легко читаемым LCD дисплеем и съемной чашей. Весы имеют наибольший предел взвешивания 5 кг и точность 1 г. Доступны следующие функции: автоматическое обнуление, автоматическое отключение, функция сброса массы тары. Также имеется индикатор перегрузки и индикатор разряда батареек.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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