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Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый

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Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый - фото 1
Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый - фото 1
  • Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369613
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Характеристики

Бренд
Noirot
Тип товара
Конвекторы
Размеры в упаковке, см
70х50х18
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор Noirot Spot E-5 Plus 2000 белый

Серия конвекторов Spot E-5 Plus от компании Noirot характеризуется обновленным электронным термостатом нового поколения, который защищен от перегрева и скачков напряжения. Встроенная защита от перегрева не позволит корпусу нагреться выше 65°C. Конвекторы оснащены электронной панелью управления с LED-дисплеем. Теперь следить за показаниями прибора удобно даже в темное время суток.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Noirot
Тип товара
Конвекторы
Описание
Серия конвекторов Spot E-5 Plus от компании Noirot характеризуется обновленным электронным термостатом нового поколения, который защищен от перегрева и скачков напряжения. Встроенная защита от перегрева не позволит корпусу нагреться выше 65°C. Конвекторы оснащены электронной панелью управления с LED-дисплеем. Теперь следить за показаниями прибора удобно даже в темное время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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