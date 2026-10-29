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Отбойный молоток Makita hm1203C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отбойный молоток Makita hm1203C

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Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 1
Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 2
Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 3
Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 4
Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
  • Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 1
  • Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 2
  • Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 3
  • Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 4
  • Отбойный молоток Makita hm1203C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 720 руб. 
Начислим 732 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Отбойный молоток Makita hm1203C
45 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Размеры в упаковке, см
66х45х16
Вес, кг.
16

Описание товара Отбойный молоток Makita hm1203C

Отбойный молоток HM1203C со сниженной вибрацией оснащен быстрозажимным патроном для быстрой замены оснастки, которую можно установить в 12 положений. Система плавного пуска и индикаторы неисправностей продлевают срок службы двигателя. Электроника контролирует число оборотов и стабилизирует работу инструмента.

Отзывы о товаре Отбойный молоток Makita hm1203C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Отбойный молоток
Описание
Отбойный молоток HM1203C со сниженной вибрацией оснащен быстрозажимным патроном для быстрой замены оснастки, которую можно установить в 12 положений. Система плавного пуска и индикаторы неисправностей продлевают срок службы двигателя. Электроника контролирует число оборотов и стабилизирует работу инструмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отбойный молоток Makita hm1203C - этот товар вы можете купить по цене 45720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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