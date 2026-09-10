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Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5

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Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366504
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Характеристики

Бренд
Renova
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
48х38х36
Вес, кг.
3

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5

Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 используется в домашних условиях. Устройство имеет встроенный нагревательный элемент и вентилятор для своевременного отведения тепла, что препятствует перегреву и обеспечивает безопасность эксплуатации. Корпус модели и поддоны изготовлены из высококачественного пластика с металлическими элементами. Материал устойчив к механическому и термическому воздействию, поэтому не деформируется в течение продолжительного времени. Устройство позволяет высушить ягоды, овощи, фрукты, грибы, лекарственные и душистые травы. Пользователь может регулировать температуру нагрева посредством поворотного переключателя, расположенного на фронтальной панели модели. Поддоны очищаются от загрязнений с помощью мягкой губки и небольшого количества моющего средства. Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 подключается к стандартной электросети и потребляет до 500 Вт, что позволяет экономить энергоресурс. Полезный объем сушилки составляет 15л. Этого достаточно для термической обработки большого количества продуктов.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Renova
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 используется в домашних условиях. Устройство имеет встроенный нагревательный элемент и вентилятор для своевременного отведения тепла, что препятствует перегреву и обеспечивает безопасность эксплуатации. Корпус модели и поддоны изготовлены из высококачественного пластика с металлическими элементами. Материал устойчив к механическому и термическому воздействию, поэтому не деформируется в течение продолжительного времени. Устройство позволяет высушить ягоды, овощи, фрукты, грибы, лекарственные и душистые травы. Пользователь может регулировать температуру нагрева посредством поворотного переключателя, расположенного на фронтальной панели модели. Поддоны очищаются от загрязнений с помощью мягкой губки и небольшого количества моющего средства. Сушилка для овощей и фруктов Renova DVN31-500/5 подключается к стандартной электросети и потребляет до 500 Вт, что позволяет экономить энергоресурс. Полезный объем сушилки составляет 15л. Этого достаточно для термической обработки большого количества продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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