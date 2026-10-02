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Кулер для процессора Noctua NH-L9I купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-L9I

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Кулер для процессора Noctua NH-L9I
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
6 060 руб.  7 320 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора Noctua NH-L9I
6 060 руб. -17%
7 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
42

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-L9I

Низкопрофильный кулер для процессора Noctua NH-L9i характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, и применяется совместно с процессорами Intel. Лопасти 92-миллиметрового вентилятора модели окрашены в необычный коричневый цвет. Частота вращения устройства может изменяться в широком диапазоне: от 600 до 2500 об/мин. Кулер имеет низкий уровень шума: он равен 23.6 дБ. Noctua NH-L9i комплектуется адаптером LNA, служащим для снижения частоты вращения вентилятора. В комплекте вы также найдете термопасту и набор креплений для сокетов.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-L9I




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Низкопрофильный кулер для процессора Noctua NH-L9i характеризуется рассеиваемой мощностью 95 Вт, и применяется совместно с процессорами Intel. Лопасти 92-миллиметрового вентилятора модели окрашены в необычный коричневый цвет. Частота вращения устройства может изменяться в широком диапазоне: от 600 до 2500 об/мин. Кулер имеет низкий уровень шума: он равен 23.6 дБ. Noctua NH-L9i комплектуется адаптером LNA, служащим для снижения частоты вращения вентилятора. В комплекте вы также найдете термопасту и набор креплений для сокетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Noctua NH-L9I - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6060 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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