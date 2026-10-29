Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White
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Характеристики
Описание товара Мышь SmartBuy One 333AG SBM-333AG-W White
Мышь беспроводная Smartbuy SBM-333AG-K черного цвета подключается к ПК с помощью USB-ресивера, радиус действия которого составляет 10 м. Это позволит избежать появления дополнительного провода на рабочем столе. Она обладает достаточно стильным дизайном, подходящим для офисного интерьера. Эргономичная и симметричная форма корпуса мыши дает возможность с комфортом использовать ее правшам и левшам. За счет матового, чуть шершавого, пластика пальцы не будут соскальзывать с кнопок мыши даже в интенсивном рабочем режиме. Мышь беспроводная Smartbuy SBM-333AG-K оснащена светодиодным оптическим сенсором (1200 dpi), благодаря которому обеспечивается высокая точность движения курсора на экране ПК. У мыши предусмотрены две стандартные кнопки и колесико прокрутки. У кнопок достаточно высокая степень тактильной отдачи, что предполагает мгновенный отклик даже на легкое нажатие. Для питания мыши используются батарейки типа ААА в количестве 2 штук.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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