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Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный

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Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 1
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 2
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 3
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 4
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 5
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 6
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 7
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 8
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 9
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 10
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 11
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 12
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 13
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 14
Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 3
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 4
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 5
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 6
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 7
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 8
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 9
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 10
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 11
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 12
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 13
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 14
  • Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363014
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм, 30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х36х28
Вес, кг.
10.6

Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный

Levenhuk MED 35T – тринокулярная модель микроскопа из профессиональной линейки Levenhuk MED. В нем используются планахроматические объективы, широкопольные окуляры и мощная галогенная подсветка. Микроскоп найдет свое применение в лаборатории, на кафедре высшего учебного заведения, в медицинском или оздоровительном центре. Возможности микроскопа оценят специалисты, работающие в разных областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 35 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk MED 35T, тринокулярный




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Диаметр окулярной трубки
23,2 мм, 30 мм
Увеличение, крат
40-1000
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Предметный столик
180х160 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED 35T – тринокулярная модель микроскопа из профессиональной линейки Levenhuk MED. В нем используются планахроматические объективы, широкопольные окуляры и мощная галогенная подсветка. Микроскоп найдет свое применение в лаборатории, на кафедре высшего учебного заведения, в медицинском или оздоровительном центре. Возможности микроскопа оценят специалисты, работающие в разных областях науки. Микроскопы Levenhuk серии MED 35 снабжены оптической системой, скорректированной на бесконечность, которая применяется в микроскопах профессионального и высокого класса. Эта система включает объективы класса Infinity PlanAchromat и позволяет получать чистые, высококонтрастные изображения с высокой степенью плоскостности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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