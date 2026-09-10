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Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0)

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Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0) - фото 1
Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
  • Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0) - фото 1
  • Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361844
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
62
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Япония
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0)

Фильтр UV(0) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Не влияет на цветовой баланс. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива. При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.

Отзывы о товаре Фильтр ультрафиолетовый Hoya HMC 62 MM. UV(0)




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Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
62
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Япония
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр UV(0) HMC блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Важный плюс фильтра - многослойное покрытие: мультипросветление, пропускающее 97% света. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и прочих неприятностей. Не влияет на цветовой баланс. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива. При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.
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