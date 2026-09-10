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Фильтр Hoya ND32 PRO 67 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр Hoya ND32 PRO 67

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Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 2
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Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 4
Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 1
  • Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 2
  • Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 3
  • Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 4
  • Фильтр Hoya ND32 PRO 67 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361783
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр Hoya ND32 PRO 67

Hoya PROND32 относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой для размытия движущихся объектов. Фильтры Hoya ND200 PRO используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Оправа фильтра выполнена из алюминия. ND фильтры также полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: для обычной съемки значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/150 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому, дерганому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра.

Отзывы о товаре Фильтр Hoya ND32 PRO 67




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Описание
Hoya PROND32 относится к фильтрам высокой плотности, которые обычно применяются для защиты от переэкспонирования в 2 ситуациях: когда требуется снять ярко освещенный объект с максимально открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) и когда нужно снимать днем с длительной выдержкой для размытия движущихся объектов. Фильтры Hoya ND200 PRO используют двухстороннее металлосодержащее покрытие ACCU-ND для равномерного снижения светопропускаемости и сохранения нейтрального цветового баланса, точности цветопередачи. Оправа фильтра выполнена из алюминия. ND фильтры также полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое золотое правило: для обычной съемки значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/150 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому, дерганому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра.
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