Фильтр Hoya NDX4 HALF 52
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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Фильтр Hoya NDX4 HALF 52
Градиентный фильтр снижает светопропускаемость только для половины площади кадра (оправа фильтра позволяет свободно вращать его на объективе). Наиболее распространенный пример использования градиентных фильтров - пейзажная съемка. Ограничивая интенсивность светового потока только в верхней части кадра, можно избежать пересвеченного неба на снимках (в то же время остальная часть кадра не получается слишком темной). Фильтр HOYA NDX4 HALF ограничивает светопропускаемость на 2 ступени. Просветление отсутствует.
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Бренд
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
52
Дополнительно
материал оправы - алюминий
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Градиентный фильтр снижает светопропускаемость только для половины площади кадра (оправа фильтра позволяет свободно вращать его на объективе). Наиболее распространенный пример использования градиентных фильтров - пейзажная съемка. Ограничивая интенсивность светового потока только в верхней части кадра, можно избежать пересвеченного неба на снимках (в то же время остальная часть кадра не получается слишком темной). Фильтр HOYA NDX4 HALF ограничивает светопропускаемость на 2 ступени. Просветление отсутствует.
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
Смотрите также: Светофильтры поляризационные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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