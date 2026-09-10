Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ONE 55
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Характеристики
Описание товара Фильтр поляризационный Hoya PL-CIR FUSION ONE 55
Линейка фильтров HOYA FUSION ONE объединяет в себе все ценные базовые характеристики, такие как многослойное покрытие, сверхвысокое пропускание света, высококачественное оптическое стекло и тонкую оправу, и в то же время включает в себя защиту от пятен и водоотталкивающее покрытие, чтобы соответствовать новым стандартам в индустрии фотографических оптических аксессуаров. Фильтры HOYA серии FUSION ONE производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональный сегмент фотографов. На фильтры нанесено 18-слойное мультипросветление, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания. Тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры. Поляризационные светофильтры наиболее часто используются после защитных и ультрафиолетовых. В солнечную погоду они устраняют паразитные блики и отражения от неметаллических поверхностей. Особенно сильно это проявляется при ряби на воде, отражениях в стёклах домов или при съёмке через смотровое стекло. Также фильтр повышает контраст изображения, делая цвета более сочными. Поэтому поляризационные фильтры наиболее часто используются при съёмке городской архитектуры, а также в пейзажной фотографии.
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